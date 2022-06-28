Панин пристыдил Боярского за позицию по СВО

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Алексей Панин

Артист Алексей Панин высказался в негативном ключе о петербургских актерах, которые решили не высказывать свою позицию по поводу проведения военной операции на Украине. В частности, критике подвергся Михаил Боярский, которого он назвал «конченым человеком». Эти мысли Панин озвучил в своем Telegram-канале.

Где питерцы? Андрей Федорцов, Алексей Нилов. Я понимаю, что Михаил Боярский — это конченый человек, прости господи, но вы, ребята, — как вы с этим живете? — выразил недоумение актер.

Также он обратился и к другим деятелям искусства, которые ни разу публично не озвучили свою позицию по СВО. По мнению Панина, такие «чувствительные и тонкие» люди должны были первыми сделать это.

Вы, наверное, считаете, что ваш голос ничего не изменит. Я не могу понять, как вы с этим живете. Вы всегда считали себя самыми чувствительными, тонкими, особенными. Как вы живете с этим? Как вы просыпаетесь? Как вы смотритесь в зеркало? — задал им вопросы артист.

Ранее российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова оценила действия худрука Театра Наций Евгения Миронова, который ранее посетил Донбасс и поменял свою позицию по спецоперации на Украине на положительную. По ее мнению, Миронова могли запугать шантажом.