«Знаю возможности шантажа»: Хаматова высказалась о позиции Миронова по СВО Чулпан Хаматова заявила, что Евгения Миронова могут шантажировать из-за позиции по Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чулпан Хаматова

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова оценила действия худрука Театра Наций Евгения Миронова, который ранее посетил Донбасс и поменял свою позицию по спецоперации на Украине на положительную. По ее мнению, Миронова могли запугать шантажом, передает Teleprogramma.

Знаю возможности шантажа, к которому могут прибегать российские власти. Поступок Жени, конечно, трудно понять. Но что его подтолкнуло? — задается вопросом Хаматова.

Также она заявила, что не вправе в должной мере комментировать поступки своего коллеги, поскольку она не знает его реальной мотивации, а лично они это не обсуждали.

Я бы хотела сначала поговорить с Женей, чтобы понять, — отметила актриса.

Стоит отметить, что сама Хаматова переехала в Латвию после объявления специальной военной операции на территории Украины. Таким образом она высказалась против действий российских властей.

1 июня стало известно, что Евгений Миронов посетил Мариуполь. Он рассказал, что посещение города было одним из самых тяжелых моментов в его жизни. В ходе визита Миронов также встретился с труппой Донецкого академического областного драматического театра. Актер отметил, что он приезжал в город по собственной инициативе.