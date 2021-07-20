Панайотов рассказал, почему часто ходит на могилу Началовой

Российский певец Александр Панайотов рассказал, почему часто ходит на могилу исполнительницы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище в Москве. Музыкант отметил, что недалеко похоронен дедушка его супруги, передаёт «Собеседник». Артист добавил, что свои визиты не освещает, в отличие от известных друзей.

Я часто бываю у Юли [Началовой]. Потому что у моей супруги в ста метрах от могилы Началовой похоронен дедушка. И мы, когда приходим к нему, обязательно заходим и к Юле. Я не могу, естественно, в Инстаграм выкладывать фотографии с подписью: «Вот, я на могиле Юли». Это не моя тема, — подчеркнул Панайотов.

Певец признался, что до сих пор не может принять смерть Началовой, которая долгое время являлась ему во снах.

Певица Юлия Началова умерла в марте 2019 года. Она попала в больницу после травмы пальца ноги, в результате дело закончилось заражением крови, с которым организм не справился.

Накануне советская и российская певица Лариса Долина показала на своей странице в Instagram редкое архивное фото своей дочери Ангелины Миончинской вместе с Юлией Началовой, умершей в марте 2019-го. Семья Долиной и покойная артистка дружили.

Ранее композитор Дмитрий Ланской, бывший муж Юлии Началовой, обратился к создателям фильма о жизни исполнительницы, умершей в 2019 году. Ланского возмутило, в каком негативном свете его выставили авторы картины. По мнению музыканта, «авторитетным источником», который якобы рассказал всю «правду» об отношении Ланского к Началовой, является крёстная мать покойной, народная артистка РФ Лариса Долина.