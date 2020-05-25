Поклонники восхитились красотой падчерицы Стаса Михайлова

Падчерица певца Стаса Михайлова Ева Канчельскис опубликовала в соцсети очередное фото, от которого пришли в восторг её поклонники. 21-летняя Ева родилась в первом браке нынешней жены Михайлова Инны и футболиста Андрея Канчельскиса.
Ева Канчельскис разместила в Instagram фото из квартиры матери и известного отчима. «Просто богиня!», «Нереальная красотка», «Красивый, милый, неповторимый человечек», — отметили в комментариях её поклонники.
Как писал NEWS.ru, Стас Михайлов опубликовал фото дочерей от жены Инны, которая является уроженкой Украины. Иванне сейчас 11 лет, Мария на три года моложе. Это не единственные дети Михайлова: от предыдущих браков у него есть сын Никита и дочь Дарья. Инна Михайлова, которая сейчас является женой певца, тоже имеет своих детей. Это сын Андрей и дочь Ева, отцом которых является футболист Андрей Канчельскис.
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