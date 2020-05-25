Шоу-бизнес

Поклонники восхитились красотой падчерицы Стаса Михайлова

10:55, 26 мая 2020
Инна Михайлова, Ева Канчельскис и Стас Михайлов Инна Михайлова, Ева Канчельскис и Стас Михайлов Фото: ivotka_/instagram.com

Падчерица певца Стаса Михайлова Ева Канчельскис опубликовала в соцсети очередное фото, от которого пришли в восторг её поклонники. 21-летняя Ева родилась в первом браке нынешней жены Михайлова Инны и футболиста Андрея Канчельскиса.

Ева Канчельскис разместила в Instagram фото из квартиры матери и известного отчима. «Просто богиня!», «Нереальная красотка», «Красивый, милый, неповторимый человечек», — отметили в комментариях её поклонники.

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Как писал NEWS.ru, Стас Михайлов опубликовал фото дочерей от жены Инны, которая является уроженкой Украины. Иванне сейчас 11 лет, Мария на три года моложе. Это не единственные дети Михайлова: от предыдущих браков у него есть сын Никита и дочь Дарья. Инна Михайлова, которая сейчас является женой певца, тоже имеет своих детей. Это сын Андрей и дочь Ева, отцом которых является футболист Андрей Канчельскис.

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