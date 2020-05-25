Поклонники восхитились красотой падчерицы Стаса Михайлова

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Бракосочетание певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна точно не состоится в период пандемии коронавирусной инфекции. Торжественную церемонию стоит отложить до лучших времён, заявила певица в разговоре с журналистами.

Бузова отметила, что свадьба, по её мнению, не является залогом счастливых отношений. Поэтому звезда «Дома-2» и её возлюбленный блогер не спешат с организацией торжества. Однако, судя по словам певицы, принципиальное...