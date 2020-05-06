Стас Михайлов показал дочек от украинской жены

https://static.news.ru/photo/128afba8-8f52-11ea-af43-fa163e074e61_660.jpg Стас Михайлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Михайлов опубликовал фото дочерей от жены Инны, которая является уроженкой Украины. Иванне сейчас 11 лет, Мария на три года моложе.

Это не единственные дети Михайлова: от предыдущих браков у него есть мын Никита и дочь Дарья. Инна Михайлова, которая сейчас является женой певца, тоже имеет двух своих детей. Это сын Андрей и дочь Ева, отцом которых является футболист Андрей Канчельскис, пишет Teleprogramma.pro.

Сейчас Стас Михайлов находится дома на самоизоляции и у него появилось больше времени общаться с дочками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский музыкант Стас Михайлов рассказал, что ему диагностировали коронавирус. Он решил сдать тест после того, как у него проявились симптомы пневмонии.