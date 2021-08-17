«Отношение нужно убирать»: Алёна Яковлева дала совет экс-жене Прилучного

Дочь народного артиста СССР Юрия Яковлева Алёна дала совет экс-жене актёра Павла Прилучного Агате Муцениеце. В интервью для YouTube-шоу «Честный развод», которое ведёт Агата, Яковлева заявила, что говорить дочери: «Папа плохой» — ужасно.

Муцениеце, которая развелась с Прилучным в июне прошлого года, до сих пор переживает из-за расставания. Дело в том, что у актёров двое детей — Тимофей и Мия. В ходе интервью актриса спросила коллегу, как не травмировать пятилетнюю дочь ссорами родителей.

Мне кажется, своё личное отношение к Паше нужно убирать. Потому что это уже не твоя история, а дочери и её взаимоотношений. Нельзя мешать, говорить: «Папа плохой». Это ужасно. Ему тоже надо объяснять, что нужно приходить в хорошем состоянии, в добре, позитиве, ребёнка радовать, — ответила Алёна Яковлева.

Дети Агаты и Павла живут с матерью, однако регулярно проводят время с отцом. Но Муцениеце волнуется, что Мия может болезненно воспринять редкие встречи с Прилучным.

Папа очень сильное влияние имеет на девочку, — согласилась Яковлева.

Она призналась, что сама прекрасно понимает эти чувства, ведь её отец бросил семью за два месяца до её рождения после шести лет брака.

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