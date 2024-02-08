«Отличный пиар-ход»: продюсер про встречу Клавы Коки с обманутой школьницей Продюсер Рудченко назвал отличным пиар-ходом встречу Коки с обманутой школьницей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Клава Кока совершила добрый поступок, встретившись с обманутой от ее имени школьницей из Московской области, высказался в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, взаимодействие с фанатами — полезная работа для артиста, помогающая поддерживать творчество на плаву. К тому же, как отметил продюсер, это отличный пиар-ход.

Клава Кока совершила добрый поступок, который позитивно характеризует ее не только как артиста, но и человека. Взаимодействие с фанатами — это нужная и полезная для артиста работа, которая помогает поддерживать творчество на плаву. К тому же, эта история — отличный пиар-ход. Хороший поступок стал хорошим инфоповодом. То, что Клава Кока показала себя открытым и чувственным артистом в отношении своей публики, бесспорно, положительно повлияет на ее репутацию и карьеру, — считает Рудченко.

Кока увидела сообщение, что 14-летняя девочка из Щелково стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты заявили школьнице, что являются менеджерами певицы, и убедили ее выслать «обнаженные» фото, после чего слили их в Сеть. Затем артистка пригласила пострадавшую девочку на личную встречу, объяснила правила безопасного поведения в интернете и вручила подарок. Кока также пригласила девочку на съемки ее будущего клипа в качестве танцовщицы.