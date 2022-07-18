«Отличная зарплата»: Садальский отреагировал на отъезд Малахова из России Садальский отреагировал на слухи об отъезде Малахова из России: «Наши журналисты, как всегда, врут»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Андрей Малахов

Российский актер театра и кино Станислав Садальский отреагировал в своем Telegram-канале на слухи об эмиграции телеведущего Андрея Малахова. По его словам, он был очень удивлен появившейся в интернете информацией и решил связаться с шоуменом лично. Тот подтвердил ему, что уехал в отпуск и планирует в ближайшее время вернуться.

В Telegram-каналах появилась информация об отъезде Андрея Малахова в прибалтийские страны. Странно, подумал. С чего бы ему уезжать? Отличная зарплата, рейтинговые программы на федеральном канале, к зрителям относится с эмпатией, позвонил ему — он засмеялся и сказал, что отдыхает с ребенком и женой. Две недели — в начале августа обратно, — рассказал Садальский.

Также он негативно высказался о СМИ, распространивших слух. Актер заявил, что «наши журналисты, как всегда, врут» и он ничего другого не ожидал.

Ранее российская эстрадная певица Лолита Милявская отреагировала на слухи о том, что она эмигрировала в Болгарию. По словам артистки, она никогда об этом не задумывалась, поскольку очень благодарна стране за то, чего добилась.