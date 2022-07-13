«От меня стране досталось»: Лолита ответила на слухи об эмиграции Лолита Милявская опровергла слухи о переезде в Болгарию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Российская эстрадная певица Лолита Милявская отреагировала на слухи о том, что она эмигрировала в Болгарию. По словам артистки, она никогда об этом не задумывалась, поскольку очень благодарна стране за то, чего добилась. Размышлениями исполнительница поделилась на странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Я никогда уезжать не собиралась, потому что о миграции я знаю на примере своей семьи, на примере своего отца. Россия дала мне так много, что на чаше весов она перевесила гирьками сразу! Столько любви, сколько я получала и получаю здесь… При всех моих обстоятельствах и неправильном поведении меня страна всегда понимала. Страна — это люди. От меня стране досталось, — подчеркнула певица.

При этом она отметила, что положительно относится и к своим украинским друзьям, поскольку однажды они помогли ей с лечением матери, на которую напал украинский националист.

Говорить плохо про своих украинских друзей я не стану, потому что они у меня остались. Как я могу ненавидеть нормальных людей? — удивилась Лолита.

Певица заявила, что данная тема для нее закрыта, и в дальнейшем она не будет комментировать информацию об эмиграции и конфликте между Россией и Украиной.

Ранее СМИ сообщали, что Лолита перевезла свою семью в Болгарию, а позже приехала сама. Женщина заявила, что отправила туда родственников из-за их эмоционального состояния, их адаптация к новой жизни проходит сложнее, чем она рассчитывала. Певица подчеркнула, что это отпуск, а не эмиграция. Она вернется в Россию через определенное время, пока что будет отдыхать и восстанавливать силы.