Исполнитель рассказал, что чувствовал идентичность с женским полом с трёх лет, никогда не принимал своё мужское тело. Поэтому признание, которое он сделал в день своего рождения, 15 января, было криком его души, а не пиар-акцией.
В настоящее время певец живёт в США и взял имя Скарлетт. В России артист запомнился публике хитами «Бег по острию ножа» и «Между мной и тобой».
Как писал NEWS.ru, смена пола помогла жителю Курской области, задолжавшему 800 тысяч рублей по алиментам, на время скрыться от судебных приставов.