https://static.news.ru/photo/ad3de030-57d4-11ea-baf8-fa163e074e61_660.jpg Певец Оскар Фото: Ekaterina Hmyrova/Global Look Press

Певец Оскар, объявивший себя первой трансгендерной певицей в России, встретил непонимание со стороны родных. По словам певца, родственники требуют, чтобы он отрёкся от своего рода и фамилии.

Как отметил Оскар, настоящее имя которого Шамиль Малкандуев, только отец может лишить его принадлежности к фамилии.

Если он примет решение, что не хочет более меня знать и видеть, я публично сделаю это, — написал он на своей странице в Instagram.

Исполнитель рассказал, что чувствовал идентичность с женским полом с трёх лет, никогда не принимал своё мужское тело. Поэтому признание, которое он сделал в день своего рождения, 15 января, было криком его души, а не пиар-акцией.

В настоящее время певец живёт в США и взял имя Скарлетт. В России артист запомнился публике хитами «Бег по острию ножа» и «Между мной и тобой».

Как писал NEWS.ru, смена пола помогла жителю Курской области, задолжавшему 800 тысяч рублей по алиментам, на время скрыться от судебных приставов.