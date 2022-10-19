От Киркорова до Орбакайте: близкие отказались уехать вслед за Пугачевой Где сейчас находятся члены семьи и друзья Аллы Пугачевой, покинувшей страну на фоне специальной военной операции на Украине

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте

Алла Пугачева вовсю осваивается в Израиле. На попавших в Сеть видеокадрах певица веселится на концертах Земфиры, Бориса Гребенщикова и выглядит довольной жизнью. Своих российских критиков артистка называет рабами и пока ничего не говорит о возвращении. NEWS.ru решил узнать, где сейчас ближний круг Пугачевой — остались ли они в России и чем занимаются.

Кто входит в ближний круг Пугачевой

Сама певица неоднократно говорила в телеинтервью, что у нее «не слишком большой круг общения»: «У нас веселая компания — Галкин, Басков, Юдашкин. А когда еще и Филипп присоединяется, то вместе с ними я просто отдыхаю душой. Самые ближайшие — это Юдашкины, Буйновы, Басков. Небольшой, но очень веселый круг». Авторов своих главных хитов композитора Раймонда Паулса и поэта Илью Резника певица также относит к друзьям.

У меня есть люди, которым я могу позвонить, и они прибегут. Их немного. Это Илюша Резник, тот же Паулс, — говорила Пугачева «Известиям» в 2006 году.

Она отмечала, что даже длительные перерывы в общении не делают их в душевном плане дальше, так как они «чувствуют друг друга на расстоянии».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где сейчас друзья и экс-фавориты Пугачевой

Николай Басков в своих публичных выступлениях всячески подчеркивает, что поддерживает проведение СВО. В разговоре с NEWS.ru артист признавался, что у него никогда не было мыслей уехать из страны. По словам Баскова, после начала спецоперации он перешел на одежду темных тонов в знак солидарности с российскими военнослужащими.

Светлое будем носить, когда закончится СВО. Разумеется, победой России, — объяснял певец.

Басков исполнял песню «Священная война» на Саур-Могиле, а недавно вошел в состав артистов агитбригады «Русского радио». Планируется, что этот музыкальный коллектив будет выступать перед военными в зоне проведения спецоперации.

Филипп Киркоров, который поначалу встал на защиту уехавших Аллы Пугачевой и Максима Галкина после критики Маргариты Симоньян, позже дал понять, что не является противником СВО. В конце июля артист навестил раненых в крымском госпитале и пригласил их на свои концерты. Сейчас певец гастролирует по России в рамках юбилейного тура. В графике исполнителя значатся Нижний Новгород, Воронеж, Рязань, Краснодар.

Валентин Юдашкин, нечасто появляющийся на публике из-за проблем со здоровьем, также остается в России. Он продолжает руководить Домом моды в Москве, на днях отметил очередной день рождения. То же касается певца Александра Буйнова. В настоящее время певец живет в Подмосковье в своем загородном доме, изредка дает концерты, но возобновлять активную творческую деятельность пока не планирует.

Поэт Илья Резник вместе с женой Ириной еще несколько лет назад переехал в Крым и менять место жительства не собирается. На полуострове Резник занимается развитием детского центра и пишет новые песни. Одно из свежих сочинений поэт посвятил спецоперации на Украине. С Аллой Пугачевой он поддерживает связь по телефону. В частности, они созванивались в тот момент, когда Примадонна решила вернуться в Россию. Впрочем, уже спустя месяц певица вновь уехала в Израиль, забрав детей.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Илья Резник с женой Ириной

Композитор Раймонд Паулс остается на родине, в Латвии. Он старается не высказываться о СВО. Паулс считает, что артисты должны оставаться вне политики, свободно гастролировать в разных странах и выступает против запрета на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу гражданам РФ, который вступил в силу с 19 сентября.

Экс-возлюбленный Пугачевой Владимир Кузьмин готовится широко отметить 40-летие творческой деятельности. На 9 декабря запланирован юбилейный концерт артиста и группы «Динамик» в кировском ДК «Родина». До и после этого события в графике музыканта — десятки выступлений в клубах по всей стране, а также на частных мероприятиях.

Еще один бывший фаворит Примадонны Сергей Челобанов сейчас находится рядом с матерью на родине, в городе Балаково Саратовской области. Об этом NEWS.ru рассказал его друг — гитарист Александр Венгеров.

Сергей Васильевич живет в Балаково со своей пожилой мамой, которой помогает. Не знаю, собирается он приезжать в Москву или нет. Дел никаких у него здесь нет. Ситуация видите какая — нет концертов, — отметил друг Челобанова.

Дочь, внуки и сваты Примадонны

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте в последние месяцы избегает публичных мероприятий. На днях она «рассекретила» свое местоположение, опубликовав в соцсетях кадры визита на могилу Бориса Моисеева, который относился к ней, как к дочери. Судя по афише на официальном сайте артистки, уезжать из России Орбакайте пока не собирается: в ноябре у нее больше десяти концертов в сочинской Красной Поляне, подмосковном Красногорске, Коломне, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и других городах.

Внука Пугачевой Дени Байсарова (сын от брака Орбакайте с бизнесменом Русланом Байсаровым) недавно заметили в Москве. А вот по поводу того, где находится Никита Пресняков, ясности нет. Старший внук Примадонны опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что его якобы мобилизовали прямо из Московского Губернского театра. Однако до конца октября спектакль «Безымянная звезда», где Пресняков играет как приглашенный актер, в афише не значится.

С концертами основанного Никитой музыкального коллектива Multiverse дела, похоже, тоже обстоят не очень. Его директор Ирина в беседе с NEWS.ru призналась, что у внука Пугачевой «пока нет подтвержденных мероприятий». На вопрос о том, где сейчас живет артист — в России или США, — она отвечать отказалась.

Бывший зять Пугачевой Владимир Пресняков — младший 30 октября даст большой концерт в Москве с программой «Всё нормально!». Он должен был выступить в Crocus City Hall еще в марте, но решил перенести презентацию на полгода. Не сидят без работы и Владимир Пресняков — старший с женой Еленой, солисткой ВИА «Самоцветы». 5 октября супруги участвовали в концерте памяти директора «Москонцерта» Александра Беленького, в ноябре у них запланированы два крупных концерта в Москве и один в Подмосковье. График «Самоцветов» расписан до января 2023 года.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Владимир Пресняков — младший

По мнению блогера и журналиста Вадима Манукяна, который пять лет назад написал петицию «против засилья „свиты Пугачевой“ в новогодних концертах на федеральных каналах», друзья Примадонны «в какой-то степени потеряли себя» из-за ее отъезда и критики СВО.

У них была точка опоры — Пугачева, а сейчас этой точки опоры нет. Басков нашел точку опоры в патриотизме, Киркоров только после посещения госпиталя смог поправить свое реноме, пошатнувшееся после танцев на кресте, и продолжил гастролировать. Есть поговорка, что «артисты, как дети», им нужны родители. А сегодня их «родительница» выбрала другую сторону, другую страну, и они потерялись, — считает Вадим Манукян.

Он также отметил разные позиции членов семьи Аллы Пугачевой относительно конфликта на Украине.

Орбакайте против СВО не высказывалась, но и за тоже не выступала. Если и дальше будет молчать, я предполагаю, что у нее могут быть проблемы с концертами. Старшие Пресняковы заняли четкую патриотическую позицию. Насколько я знаю, Пресняков-младший и Наташа Подольская также поддержали СВО, — сказал Манукян.

Никита Пресняков, по словам эксперта, «оказался в двусмысленном положении, когда одна часть семьи четко против СВО, другая за». Манукян назвал внука Пугачевой «талантливым, ищущим молодым парнем, которому сложно принять это время из-за разделившихся позиций родственников».