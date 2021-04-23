Оставьте её в покое: Шер заступилась за Бритни Спирс

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Американская исполнительница Шер заступилась за певицу и соотечественницу Бритни Спирс, передаёт Independent. Она уверена, что отец звезды должен отказаться от опекунства. Джеймс Спирс стал юридическим опекуном знаменитой дочери в 2008-м. Решению предшествовала череда скандалов, спровоцированных Бритни.

Я думаю, отец должен оставить её (Бритни Спирс. — NEWS.ru) в покое и дать пожить собственной жизнью, — отметила Шер.

Спирс тяжело пережила развод с Кевином Федерлайном, употребляла наркотики, брилась налысо. С тех пор отец контролирует финансы и карьеру наследницы. Бритни пыталась освободиться от надзора и просила назначить другого опекуна.

Не только Шер поддержала певицу. Исполнительницу поп-хита «oops!...i did it again» пытались подбодрить Майли Сайрус, Пэрис Хилтон и Хлоя Грейс Морец. Также в Instagram существует движение #FreeBritney — поклонники звезды сомневаются в её недееспособности и уверены, что Спирс стала жертвой алчности продюсеров и родного отца.

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