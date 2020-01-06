https://static.news.ru/photo/08d07fc8-3117-11ea-ab9f-fa163e074e61_660.jpg Оскар Кучера Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Российский артист Оскар Кучера в эфире YouTube-шоу «вМесте» признался, что долгое время он был крайне недоволен собственной внешностью.

По словам шоумена, в подростковом возрасте он считал себя «страшненьким» из-за формы носа, ушей и «идиотской причёски». Актёр подчеркнул, что очень себя не любил. Кроме того, комплексы «подпитывали» и некоторые окружавшие его люди. Например, мать одного из приятелей Кучеры высказывала своё недоверие относительно желания будущего артиста поступать в театральный институт с «таким строением лица».

Однако сам шоумен всегда знал, что обладает другими, очень важными качествами, в числе которых обаяние и остроумие.

Я знал, что я клёвый, потому что у меня огонь в глазах. В человеке главное — обаяние и острота ума. Я всегда был душой компании даже среди старших ребят, которые ценили меня за самобытность и музыкальные способности, — говорит Кучера в эфире программы «вМесте».

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