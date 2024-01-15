Орлова ответила рэперу Vacio, обвинившему ее в сливе кадров с носком StarHit: Орлова не снимала рэпера Vacio на «голой» вечеринке Ивлеевой

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ольга Орлова

Певица Ольга Орлова назвала фантазиями слова рэпера Vacio, обвинившего ее в сливе кадров с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, пишет Telegram-канал StarHit.ru. Исполнительница заявила, что не видела стянутого с гениталий коллеги носка, и пригрозила ему статьей за распространение клеветы.

Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава Богу, не видела. Не надо фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность, — подчеркнула Орлова.

Ранее адвокат Vacio ходатайствовал об экспертизе в отношении Орловой. По его предположению, именно она выложила в Сеть видеозапись с «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», из-за которой музыкант оказался под арестом. Сама Орлова при этом избежала последствий скандала.

Сообщалось, что Орлова присутствовала на мероприятии, надев на себя никаб. По данным адвоката рэпера, именно она засняла на видео момент, когда с полового органа артиста сняли носок. В смартфоне у самого музыканта не нашли никаких свидетельств того, что он сам публиковал контент с вечеринки в соцсетях.

Vacio после вечеринки в «Мутаборе» был отправлен под административный арест на 15 суток. По истечении срока он вновь был задержан на выходе из спецприемника. Полицейские обосновали второй арест Vacio, которого повторно посадили на 10 суток, тем, что он ругался матом на выходе из ОВД. По версии правоохранителей, музыкант не реагировал на требования остановить нецензурную брань около отделения полиции.