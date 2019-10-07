https://static.news.ru/photo/80305488-e952-11e9-93f6-fa163e074e61_660.jpg Жанна Фриске Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Отрывки из книги о Жанне Фриске опубликовал журнал StarHit. Рабочее название произведения — «Блёстка», автором её стал сценарист и друг певицы Геннадий Куркин.

Особенность издания в том, что ведётся повествование от первого лица. И начинается с пронзительных слов: «Если вы это читаете, значит, меня уже нет». Книга строится на основе воспоминаний об всём, что происходило с артисткой. Отсюда — и прогулка в Нью-Йорке, и начало болезни, из-за которой, как признаётся героиня, ей всё время хочется спать.

Я сейчас очень много сплю — сил едва хватает добраться от одного сна к другому, и постепенно я перестаю различать разницу между сном и перерывами на реальность, которые становятся все короче.

Автор от имени своей героини подробно описывает, как врачи «прописали скорую и неизбежную смерть» певице, которая особенно стала чувствовать это после родов. Поэтому, подводит автор к главной мысли, надо «любить друг друга здесь и сейчас».

После — больничная палата и умирающая звезда, муж, которому передались растерянность и страх.

И в самом деле, что мне было сказать? Привет! Отмените концерт, я умираю? Я не приеду на интервью, у меня рак? Я не участвую в корпоративе, к этой дате я буду мертва?

Автор смешивает все переживания певицы: и гордость за группу «Блестящие», которые были самыми лучшими и яркими, ужас и иронию от того, что тайна болезни певицы станет известна журналистам — и издания запестрят её изуродованными болезнью фотографиями, и переживания за мужа, которому придётся остаться с её смертью один на один.

Однажды уйдут все. Все кто помнил нас по жизни, по запаху волос, по вкусу поцелуев, по звуку нашего смеха, кто видел нас сонными, кто не мог сдержать восхищения глядя нам в след. Уйдут наши родители, дети, поклонники, любовники, друзья и враги. И когда уйдет последний из тех кто помнил нас, тогда — но не раньше — закончится наша история, — вкладывает надежду в уста своей героини автор.

Ранее News.ru сообщал, что Наталья Фриске — родная сестра скончавшейся от глиобластомы популярной певицы и актрисы Жанны Фриске — призналась, что её родители каждый день плачут из-за невозможности общаться с единственным сыном их покойной дочери Платоном. По словам Натальи, ситуация не меняется уже несколько лет.