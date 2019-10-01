https://static.news.ru/photo/22951c5c-920c-11e9-a8d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Наталья Фриске — родная сестра скончавшейся от глиобластомы популярной певицы и актрисы Жанны Фриске — призналась, что её родители каждый день плачут из-за невозможности общаться с единственным сыном их покойной дочери Платоном.

По словам Натальи, ситуация не меняется уже несколько лет. Отец ребёнка телеведущий Дмитрий Шепелев по-прежнему запрещает сыну Жанны общаться с бабушкой и дедушкой.

Мы не видимся с Платоном. Отец из-за этого очень переживает. Мама постоянно плачет, — отметила Фриске.

Она также рассказала, что маленький Платон живёт с Шепелевым и его новой возлюбленной, которой, по неподтверждённым данным, является дизайнер Екатерина Тулупова.

По мнению Натальи, отец Платона пытается сделать всё, чтобы он забыл родственников Жанны.

Три года прошло, как мы не видели Платона. Мальчишке уже 6 лет. С ним работает няня-психолог, которая вычеркнула нас из его памяти. Мы о нем ничего не знаем: ни где он живёт, ни в какую школу ходит, — призналась Фриске в беседе с «Комсомольской правдой».

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы.

Ранее News.ru писал о том, что Русфонд получил оставшуюся часть средств в рамках исковых требований о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске.