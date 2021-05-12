«Он молодец»: Хазанов рассказал, почему Галкин женился на Пугачёвой

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Советский и российский артист Геннадий Хазанов в эфире передачи «Судьба человека» рассказал, почему Максим Галкин и Алла Пугачёва решили пожениться. Он сказал, что юморист молодец, потому что принял правильное решение.

Артист напомнил, что знает Примадонну даже больше, чем супруг — он познакомился с ней ещё до рождения юмориста в училище циркового эстрадного искусства. С каждым годом их дружба только крепла. По его мнению, из всех пятерых мужей Пугачёвой — Галкин лучший. Он сумел подарить ей настоящее счастья, несмотря на разницу в возрасте.

Про него много говорили, иронизировали. Он молодец. Максим вызывает у меня очень большое уважение. Я рад и за него, и за Аллу. У них замечательные дети! — отметил Хазанов.

Ранее Максим Галкин показал скромный ужин своих детей Лизы и Гарри и случайно во время съёмок перевёл камеру на супругу Аллу Пугачёву. Примадонна была без макияжа и что-то подъедала, пока дети наслаждались макаронами с овощами. Сам Галкин рассказал о вкусовых предпочтениях своих детей. Например, сын любит перчить еду, а Лиза не усердствует со специями. Пугачёва в конце ролика в сторис призналась, что любит орешки.