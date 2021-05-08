Ольга Бузова рассказала о деталях госпитализации

https://static.news.ru/photo/c83a36f6-b145-11eb-9daf-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/olgabuzova_news

Ольга Бузова рассказала поклонникам, как её положили в больницу и кто на самом деле об этом знал. Телеведущая с гневом обратилась к тем, кто считал её госпитализацию постановка ради хайпа.

Бузова показывала перевязанные бинтами ноги, катетер в вене для введения лекарств. Также теледива с возмущением ответила тем, кто порицал её семью: оказывается теледива запретила близким общаться с журналистами.

Вы думаете, что моя семья, моя команда были не в курсе того, где я нахожусь? Пятого мая в 9:00 я написала сообщение маме, папе, сестрёнке и всей моей команде, что меня повезли. И как же мне было больно за мою семью, которых начали обвинять, что они не в курсе и так далее. Я всей своей семье запретила строго настрого что-либо говорить и комментировать, потому что со здоровьем не шутят, — заявила телеведущая в сторис.

Бузова добавила, что родители хотели приехать к ней в больницу, но она запретила им это делать. Ведущая пояснила, что хочет быть одна, когда ей становится очень плохо.

Как сообщалось ранее, Ольга Бузова опубликовала видеоролик, после съёмок которого она очутилась в больнице. Накануне госпитализации телеведущая показывала в микроблоге кадры, где она в накинутой на плечи шинели кормит кур.