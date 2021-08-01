Ольга Бузова оплатила отцу дорогостоящую операцию

Певица Ольга Бузова оплатила своему 57-летнему отцу, Игорю Бузову, дорогостоящую операцию в одной из элитных стоматологических клиник Москвы. По данным StarHit, лечение обошлось исполнительнице примерно в 1 млн рублей.
Отец певицы всегда
Ранее Бузова была замечена в Греции с предполагаемым возлюбленным. В Сети появилось фото телеведущей Ольги Бузовой в объятиях неизвестного кавалера, которого поклонники певицы тут же окрестили её новым избранником. Молодой человек держит Ольгу на руках. Пикантный снимок опубликовала подруга Бузовой.