«Очень нравится»: Серябкина посоветовала мужчинам «носить девочек на руках»

Певица Ольга Серябкина в комментарии NEWS.ru поздравила российских мужчин с 23 февраля — Днём защитника Отечества. Исполнительница призвала сильную половину человечества «быть сильными, смелыми и носить нас, девочек, на руках». Ольга также пожелала, чтобы «мы никогда не знали, что означает страшное слово» — война.

Поздравляю всех мужчин с 23 февраля. Желаю, конечно же, быть мужественными, сильными, смелыми. Нас, девочек, носить на руках, нам это очень нравится. Этот праздник, конечно же, изначально для был для военных. Но сейчас, слава богу, наступил тот момент, когда, наверное, он касается всех мужчин, вне зависимости от того, служили они или нет. Я желаю, чтобы никогда не было войны, чтобы мужчины имели возможность проявлять свои качества в мирное время и мы никогда не знали, что означает это страшное слово. Желаю всем любви, мира и быть здоровыми, — отметила Серябкина.

Треть россиян (33%) придерживается мнения, что поздравлять не служивших в армии коллег с 23 Февраля не нужно, а 49% считают, что факт прохождения армейской службы не имеет значения. При этом поздравлять всех без исключения мужчин с 23 Февраля принято в 81% российских компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса портала hh.ru.

47% опрошенных работников-мужчин проходили срочную службу в армии, 51% не проходили, 2% планируют её пройти. Наибольшая доля служивших в армии отмечена в Южном и Северо-Кавказском ФО (57%), наименьшая — в Дальневосточном ФО (35%).

Ранее психологи заявили, что на 23 Февраля мужчинам обязательно нужно дарить подарки, но они не обязательно должны дорого стоить. Так, девушка может подарить мужчине романтический ужин, поход в кино, спортивную экипировку, инструменты или элементы одежды. А психолог Иван Карнаух посоветовал дарить защитникам Отечества деньги, поскольку очень многие в последнее время возвращают свои подарки обратно в магазин.