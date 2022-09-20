«Обнимаю каждого»: Лорак высказалась после полугода молчания Ани Лорак опубликовала плачевный пост после сыпавшейся на нее полгода критики

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ани Лорак

Ани Лорак, которая молчала с марта и не говорила о своем отношении к происходящим в стране событиям, опубликовала в соцсетях плачевный пост. Уроженка Украины не стала делить публику на россиян и украинцев, она лишь сообщила, что сейчас переживает непростые времена.

Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей̆ души, — написала певица.

Комментарии к публикации артистка закрыла, чтобы избежать нового шквала критики. На Украине певица впала в немилость с начала спецоперации. Ее коллеги не понимают, почему певица не высказывается о политической ситуации. К тому же, Лорак попала в черный список и лишилась звезды в Черновцах, где прошло ее детство.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин поддержал народную артистку Украины Ани Лорак после того, как на нее обрушилась волна критики из-за якобы негативного высказывания о России. Он отметил, что не видел «ни одного агрессивного заявления» об РФ со стороны певицы, а люди просто начали «охоту на ведьм».