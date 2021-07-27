Нюша рассказала, как назовёт второго ребёнка

Российская певица Нюша в беседе с порталом StarHit рассказала, что назовёт второго ребёнка так же оригинально, как и первого. Её дочь от супруга, бизнесмена Игоря Сивова носит имя Симба.

Недавно стало известно, что исполнительница вновь забеременела. Звезда подчеркнула, что имя второго ребёнка как минимум не уступит в оригинальности.

Симбуся ещё маленькая и в целом пока не очень осознаёт, что скоро у неё появится братик или сестрёнка. Надеюсь, что соревноваться за внимание нашим детям точно не придётся, — объяснила Нюша.

Артистка добавила, что чувствует себя хорошо, лишний вес на фоне беременности пока не набрала, хотя в прошлый раз «килограммы прилипли» за восьмой и девятый месяцы. Округлившийся живот Нюша показала в клипе «Небо знает». Певица долгое время скрывала свою беременность, да и сейчас, когда поклонники заваливают её вопросом «Ты серьёзно беременна?», она молчит. О том, что артистка станет мамой, узнали лишь те, кто досмотрели клип до конца. Только в самых последних кадрах Нюша предстала в обнажённом виде.

Сейчас звёздная чета готовится к пополнению. Младенец должен появиться на свет зимой.

Нюша впервые стала матерью осенью 2018 года. Малышку родители назвали необычным именем Симба — именно так зовут персонажа мультфильма «Король лев». Уже более четырёх лет Нюша замужем за политиком Игорем Сивовым. До певицы он был женат на преподавательнице танцев Елене, которая родила ему двоих детей.

Ранее сообщалось, что беременная российская артистка и звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова пожаловалась на свою «негабаритность» и проблемы с настроением.