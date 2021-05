Новый клип BTS мгновенно набрал 60 млн просмотров

Южнокорейский бойз-бэнд BTS выпустил клип на новую пеню. Трек называется Butter («Масло»). Ролик практически мгновенно, всего за девять часов после премьеры, набрал свыше 60 млн просмотров на сайте YouTube. В тексте хита есть строчка Got ARMY right behind us («За спинами нашими АРМИЯ»). На кадрах участники группы сложили из своих тел слово ARMY — именно так называют себя поклонники коллектива.