Новый клип BTS мгновенно набрал 60 млн просмотров

https://static.news.ru/photo/082bbe42-ba38-11eb-80ae-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот видео HYBE LABELS/youtube.com

Южнокорейский бойз-бэнд BTS выпустил клип на новую пеню. Трек называется Butter («Масло»). Ролик практически мгновенно, всего за девять часов после премьеры, набрал свыше 60 млн просмотров на сайте YouTube. В тексте хита есть строчка Got ARMY right behind us («За спинами нашими АРМИЯ»). На кадрах участники группы сложили из своих тел слово ARMY — именно так называют себя поклонники коллектива.

Это не единственный отрывок, обыгрываемый на видео. Музыканты, словно преступники на фото из полиции, взяли в руки таблички, где написаны их имена — сцена также перекликается со словами.

Группа BTS образовалась в 2013-м и состоит из семи человек. К её созданию приложила руку южнокорейская компания Big Hit Entertainmen. Мировую известность они получили после выхода второй студийной пластинки Wings («Крылья»). За восемь лет существования BTS стали одними из самых популярных представителей так называемого K-pop. Жанр возник в Южной Корее, объединив западный электропоп, хип-хоп, танцевальную музыку и современный ритм-н-блюз.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн выпустил новый альбом под названием Million Dollar: Happiness. О премьере скандальный исполнитель сообщил в своём Instagram. Публикация за 11 часов собрала 1,4 млн просмотров, однако в комментариях фанаты высказали своё разочарование. Это первый релиз артиста на лейбле Atlantic Records. В альбоме 13 треков. Примечательно, что он вышел в аккурат на день рождения Kizaru — коллеги, с которым у звезды давний конфликт. Глава лейбла Bahh Tee рассказал, что Моргенштерн получил за альбом предоплату в сумме $1 млн.