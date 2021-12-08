«Ничего очень положительного»: представитель Антонова о самочувствии певца

Представитель 76-летнего музыканта Юрия Антонова Андрей рассказал, что певец всё ещё восстанавливается после операции по замене искусственного сустава в колене. Он уточнил, что период восстановления артиста может занять от шести месяцев до года, пишет «Москва 24».

Сейчас ничего очень положительного нет. Это очень длительный процесс, когда приходит в порядок колено. А колено — это самая тяжелая операция, которая существует вообще у травматологов. Гораздо сложнее, чем замена шейки бедра. Очень тяжелая операция, большая кровопотеря, — пояснил Андрей.

По его словам, у Антонова «круглые сутки» сильно болит колено, однако «период восстановления идёт». Он добавил, что пока прошло всего четыре месяца, а за такой короткий срок повреждённые ткани восстановиться не могут. По словам представителя певца, Антонов проходит реабилитацию и отдыхает от музыки.

Песни он дома не поет, это вы напрасно так думаете, что все, кто занимается пением, они с утра до вечера поют как соловьи, ничего подобного. Наоборот, они хотят отдыхать от песен, от этого всего, — резюмировал Андрей.

Ранее певица Азиза предположила, что композитор и певец Александр Градский скончался в конце ноября, потому что не уделил должного внимания реабилитации после коронавируса и всё время работал. Она уточнила, что в реабилитационный период надо особенно следить за давлением тем, кому уже больше 60 лет.