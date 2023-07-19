Неизвестные попытались ограбить дом умершей актрисы Джейн Биркин

Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Джейн Биркин

Полиция Франции зафиксировала очередную попытку ограбления дома умершей актрисы Джейн Биркин. Как сообщает телеканал BFMTV, попытка кражи со взломом произошла в Париже в 4 часа утра. Злоумышленники повредили дверной косяк и предположительно попали внутрь, однако им так и не удалось вынести что-либо ценное.

Отмечается, что грабители уже пытались проникнуть в дом скончавшейся артистки. В понедельник, 17 июля, соседи Биркин заметили трех человек и прогнали их. Позднее французская жандармерия установила наблюдение за зданием, чтобы предотвратить повторные попытки ограбления.

Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин была обнаружена мертвой в минувшее воскресенье, 16 июля. Артистка стала известной благодаря своему роману с французским шансонье Сержем Генсбуром, вместе с ней написавшим песню Je t’aime... moi non plus. Впоследствии она была запрещена для трансляции на радиостанциях Италии, Испании и Великобритании из-за сексуального подтекста. Кроме того, Биркин снималась в кинолентах «Фотоувеличение» и «Смерть на Ниле». Похороны актрисы состоятся утром в понедельник, 24 июля.