«Не сдержал слёз»: Тарасов рассказал, как отнёсся к полу будущего ребёнка

https://static.news.ru/photo/92d6597c-bd34-11eb-8ae5-96000091f725_660.jpg Фото: tarasov23/instagram.com

Футболист Дмитрий Тарасов в своём Instagram откровенно рассказал, как отнёсся к тому, что его жена Анастасия Костенко родит мальчика.

Спортсмен признался, что очень хотел мальчика и поэтому не смог сдержать слёз, когда узнал пол будущего ребёнка.

Когда отец уже понимал, что уходит, он сказал, что у нашей семьи, у нашей фамилии, у нашего рода должно быть продолжение. Сестра вышла замуж и взяла фамилию мужа, а я должен оставить наследника. Когда Настя сказала мне, что беременна, я обрадовался и сказал, что в этот раз будет мальчик. По-любому должен быть пацан. У него уже есть три старших сестрёнки, три принцессы, и он будет их поддержкой и опорой, — поделился Тарасов.

Футболист написал супруге, отметив, что никакие слова благодарности не смогут передать его чувств. По его словам, он верит, что отец видит его счастливую семью и рад, что фамилия продолжается.

Ранее модель Анастасия Костенко в своём Instagram назвала пол третьего ребёнка от Тарасова, который должен родиться в середине осени. По её словам, результаты расширенной версии НИПТ (неинвазивное пренатальное тестирование) показали, что будущий ребёнок — мальчик.