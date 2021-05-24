«Радостная весть»: Костенко и Тарасов назвали пол будущего ребёнка

https://static.news.ru/photo/1fedc704-bc78-11eb-8c51-96000091f725_660.jpg Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов Фото: kostenko.94/instagram.com

Модель Анастасия Костенко в своём Instagram назвала пол третьего ребёнка от футболиста Дмитрия Тарасова, который должен родиться в середине осени.

По словам модели, результаты расширенной версии НИПТ (неинвазивное пренатальное тестирование) показали, что будущий ребёнок — мальчик.

Мы впервые узнали эту радостную весть в кругу самых близких на нашей секретной гендерной вечеринке, — рассказала она.

Костенко также отметила, что долго не сдавала тест по трём причинам — из-за сильного токсикоза, волнения и того, что мальчик будет погодкой. Вторая дочь звёздной пары — Ева — появилась на свет в феврале прошлого года.

У пары есть ещё дочка Милана. Старшей сейчас два года, а младшей год. У Тарасова также есть дочь от прошлого брака с Оксаной Пономаренко.

Ранее стало известно, что внучка Елизаветы II принцесса Беатрис и её супруг Эдоардо Мапелли Моцци ждут первого ребёнка. Информацию о пополнении в королевской семье подтвердили в Букингемском дворце.