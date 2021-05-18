В королевской семье ждут пополнения: внучка Елизаветы II беременна

https://static.news.ru/photo/e475a1fc-b88e-11eb-a566-96000091f725_660.jpg Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис и её супруг Эдоардо Мапелли Моцци ждут первого ребёнка. Информацию о пополнении в королевской семье уже подтвердили в Букингемском дворце, передаёт Tatler.

Её Королевское Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелли Моцци рады сообщить, что осенью этого года ждут ребёнка. Королева уже проинформирована, обе семьи счастливы этой новости, — цитирует издание весть из дворца.

Это первая беременность для принцессы, а её супруг уже воспитывает сына от предыдущих отношений. Влюблённые состоят в браке почти год — в июле была организована тайная церемония, на которой присутствовали только близкие родственники. Сократить гостей до минимума пришлось из-за пандемии коронавируса. Изначально, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци назначили свадьбу на май. Мероприятие должно было состояться в Chapel Royal в Сент-Джеймсском дворце, и, по слухам, молодые ждали около 150 гостей.

Для Елизаветы II малыш станет уже одиннадцатым правнуком. Ребёнок будет десятым в очереди на престол.

Ранее стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут назвать свою дочь, которая родится летом, в честь покойного мужа королевы Елизаветы II — принца Филиппа.