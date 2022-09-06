Названа причина отмены концерта Лазарева в Анапе Певец Лазарев объяснил отмену концерта в Анапе съемками в новом проекте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Выступление певца Сергея Лазарева в Анапе отменилось из-за съемок в новом развлекательном телевизионном проекте «Шоу Аватар», сообщил INFOX.ru. со ссылкой на Telegram-канал артиста. Кроме того, отмена концерта связана с непростой логистической ситуацией в Краснодарском крае. По словам Лазарева, сложившиеся обстоятельства не позволяют организовать выступление на должном уровне.

Концерт музыкального исполнителя должен был состоятся в четверг, 8 сентября, однако накануне появилось сообщение о том, что выступление отменено. Лазарев заверил поклонников, что купленные ранее билеты можно вернуть по месту их приобретения.

Певец входит в жюри музыкального проекта «Шоу Аватар», который стартовал 3 сентября на телеканале НТВ. Кроме него в проекте участвуют Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Марк Тишман и Аида Гарифуллина.

Лазарев ранее заявил, что для того, чтобы успешно держать баланс между карьерой и семьей, необходимо заботиться не только о себе, но и принимать участие в жизни своих детей. Он также признался, что погружать младших членов семьи в светскую жизнь он пока не собирается.

Юмориста Максима Галкина в свою очередь заподозрили в том, что он дает тайные концерты в России или ведет мероприятия. Сообщается, что телеведущий должен был вести свадьбу на родине, однако его заменили, хотя он мог прилететь на выступление на частном самолете клиентов.