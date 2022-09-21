Назван гонорар Гагариной за выступление на 85-летии Новосибирской области Гонорар Гагариной за выступление на 85-летии Новосибирской области составит 7 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полина Гагарина

Гонорар певицы Полины Гагариной за выступление на 85-летии Новосибирской области составит 7 млн рублей, кроме этого в сумму договора включен райдер на 1,9 млн рублей. Такая информация появилась на сайте Госзакупок, сообщает «Сиб.фм».

Как уточняется, в райдер входит обеспечение бытовых условий во время визита звезды в Новосибирск. Заказчиком выступления Гагариной выступает ГАУК Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ».

Полина Гагарина выступит на концерте в честь празднования 85-летия Новосибирской области 24 сентября. Само же празднование юбилея начнется двумя днями ранее.

Ранее сообщалось, что звезды стали снижать ценник на свои выступления на частных мероприятиях. Это связано с тем, что обеспеченные люди стали предпочитать им кавер-группы и выпускников телешоу «Голос», которые могут петь весь вечер за меньший гонорар, поэтому многие российские исполнители урезали свои вознаграждения на 30%. Так, например, ведущие Иван Ургант и Дмитрий Нагиев сократили свои гонорары почти в полтора раза.