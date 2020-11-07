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Навка появилась на публике в рваных джинсах-бойфрендах

16:19, 08 ноября 2020
Татьяна Навка Татьяна Навка Фото: instagram.com/tatiana_navka

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка появилась на публике в рваных джинсах-бойфрендах. Снимком она поделись в социальной сети.

В сторис в Instagram можно увидеть, что также она надела удлинённый жакет оверсайз, о моде на этот предмет гардероба ранее напоминала ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Аутфит олимпийской чемпионки дополнили молодёжные кипенно-белые кроссовки на шнуровке. А белокурые локоны Навка оставила распущенными. Образ получился повседневным и практичным.

Историк моды Александр Васильев не раз хвалил Татьяну Навку, которая неплохо разбирается в современных трендах, отдавая себе отчёт в том, что сейчас пользуется популярностью на мировых подиумах. При этом каждый наряд олимпийская чемпионка адаптирует под собственный стиль, оставаясь верна своему имиджу.

Ранее Татьяна Навка вместе с дочерью отпраздновала Хеллоуин, нарядившись в персонажей знаменитой киносемейки Адамс. Фотографии в образе олимпийская чемпионка опубликовала на своей официальной странице в социальной сети. Навка написала, что Хеллоуин является праздником, который популярен среди молодых людей. Однако «мрачное» торжество не понимают люди более старшего возраста, писал NEWS.ru.

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