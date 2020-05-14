Сенчукова и Рыбин смирились с безденежьем

https://static.news.ru/photo/9be76a2c-95f0-11ea-afb1-fa163e074e61_660.jpg Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова лишились дохода из-за кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Но при этом они решили смириться с безденежьем, так как ситуация в ближайшее время всё равно не изменится.

Когда мы сказали про оставшуюся у нас 31 тысячу рублей в кармане, то не шутили. На тот момент мы купили три новые песни и действительно остались с этой суммой. Но через какое-то время, конечно, пришли зарплаты. Всё не так критично, как может показаться. Когда у людей 100 рублей остаётся, вот тут страшно, — отметила исполнительница.

По её словам, у них умер знакомый от коронавируса, поэтому у них поменялись ценности. Сейчас они считают, что главное — сохранить здоровье, пишет StarHit.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь. Из-за отмены концертов юмористка потеряла доход.