Сенчукова и Рыбин смирились с безденежьем

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ведущий американского телешоу The Tonight Show Джимми Фэллон исполнил с постоянной группой программы The Roots песню Дэвида Боуи и группы Queen под названием Under Pressure.

Артисты сыграли композицию дистанционно, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Некоторые участники коллектива использовали посуду и другие подручные предметы во время выступления. К The Roots и Фэллону присоединился певец Брендон...