Елена Воробей продаёт дачу в Черногории из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/88925ea8-7d29-11ea-993d-fa163e074e61_660.jpg Елена Воробей Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press

Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь. Из-за отмены концертов юмористка потеряла доход.

К тому же граница в Черногорию закрыты и воспользоваться домом у моря Елене Воробей в ближайшее время не удастся. Почти все артисты сейчас терпят убытки, у некоторых выступления отменены вплоть до декабря, кое-кого попросили вернуть задаток.

Елена Воробей рассчитывает выручить с продажи дачи не менее 24 млн рублей. Её соседи в Черногории — известные российские артисты, в частности, бессменная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая, рассказала Воробей в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ .

Расставаться с домом в райском уголке Воробей безмерно жаль. Туда она уже успели привезти родителей, там дела первые шаги её племянник. Дом с террасой 20 квадратных метров и бассейном — воплощение мечты артистки, с которой сейчас приходится расставаться.

Покупателей на дачу пока нет. Мало того, говорит артистка, ей с момента размещения объявления не поступило вообще ни одного звонка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Разин напророчил звёздам российской эстрады продажу своих коллекционных вещей с аукционов. Эта участь коснётся и Пугачёву, и Галкина, и Киркорова, считает продюсер «Ласкового мая».