Настя Каменских в розовом бикини устроила утреннюю пробежку по пляжу

Поклонники осыпали 33-летнюю певицу комплиментами, отметив, что отдых ей пошёл на пользу — она загорела, похудела и стала просто неотразимой.
«Какая ты классная, такая настоящая, люблю тебя, красотка», «Ракета, бомба! Нежная такая», «Настя, ты прекрасна», написали подписчики.
Настя Каменских неоднократно выставляет в социальной сети свои откровенные фото. В июне она похвасталась идеальной фигурой, сфотографировавшись в белье телесного цвета. Девушка подчеркнула, что её красивое тело — «результат позитивных мыслей и настроя».
Ранее певица также показала серию фотоснимков с курорта. На них она стоит в стрингах на балконе номера и прикрывает голую грудь руками, писал NEWS.ru.