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Настя Каменских в розовом бикини устроила утреннюю пробежку по пляжу

12:35, 16 января 2021 15
Настя Каменских Настя Каменских Фото: kamenskux/instagram.com

Украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии в розовом бикини.

Фотографии были сделаны во время её отдыха на Мальдивах. На снимках артистка бежит по песчаному пляжу с развевающимися волосами.

Прекрасная утренняя пробежка, — прокомментировала Каменских фото в Instagram.

Поклонники осыпали 33-летнюю певицу комплиментами, отметив, что отдых ей пошёл на пользу — она загорела, похудела и стала просто неотразимой.

«Какая ты классная, такая настоящая, люблю тебя, красотка», «Ракета, бомба! Нежная такая», «Настя, ты прекрасна», написали подписчики.

Настя Каменских неоднократно выставляет в социальной сети свои откровенные фото. В июне она похвасталась идеальной фигурой, сфотографировавшись в белье телесного цвета. Девушка подчеркнула, что её красивое тело — «результат позитивных мыслей и настроя».

Ранее певица также показала серию фотоснимков с курорта. На них она стоит в стрингах на балконе номера и прикрывает голую грудь руками, писал NEWS.ru.

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