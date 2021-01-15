Настя Каменских в розовом бикини устроила утреннюю пробежку по пляжу

https://static.news.ru/photo/d2829286-57de-11eb-91fc-fa163e074e61_660.jpg Настя Каменских Фото: kamenskux/instagram.com

Украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии в розовом бикини.

Фотографии были сделаны во время её отдыха на Мальдивах. На снимках артистка бежит по песчаному пляжу с развевающимися волосами.

Прекрасная утренняя пробежка, — прокомментировала Каменских фото в Instagram.

Поклонники осыпали 33-летнюю певицу комплиментами, отметив, что отдых ей пошёл на пользу — она загорела, похудела и стала просто неотразимой.

«Какая ты классная, такая настоящая, люблю тебя, красотка», «Ракета, бомба! Нежная такая», «Настя, ты прекрасна», написали подписчики.

Настя Каменских неоднократно выставляет в социальной сети свои откровенные фото. В июне она похвасталась идеальной фигурой, сфотографировавшись в белье телесного цвета. Девушка подчеркнула, что её красивое тело — «результат позитивных мыслей и настроя».

Ранее певица также показала серию фотоснимков с курорта. На них она стоит в стрингах на балконе номера и прикрывает голую грудь руками, писал NEWS.ru.