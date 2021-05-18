«Наслаждайтесь моим прессом»: Собчак раскрыла секрет своей стройности

https://static.news.ru/photo/b61b4c60-b868-11eb-b6d4-96000091f725_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак, которая недавно удивила поклонников худобой, раскрыла секрет своей стройности. В Instagram она отметила, что сбросила пять килограммов.

По словам звезды, теперь подписчики могут наслаждаться её прессом «без тюнинга» благодаря занятиям с персональным фитнес-тренером Ольгой Слуцкер.

Оля давно пыталась мной «заняться», но я ленилась быть системной в своих тренировках. И как только смирилась с системным подходом, всего за несколько месяцев, под строгим наблюдением Ольги Сергеевны и личного тренера я сбросила 5 кг, которые замертво прилипли ко мне после рождения Платона, — поделилась Собчак.

Телеведущая добавила, что много лет одна из подруг твердила ей формулу «завтрак съешь сам — ужин отдай врагу», однако ей подошёл совершенно иной режим питания. Она уточнила, что предпочитает только ужинать и обедать. При этом она подчеркнула, что такое питание — это её личный выбор, поэтому не стоит воспринимать её слова как совет.

Ранее Ксения Собчак отличилась очередной выходкой в адрес критиков в СМИ и соцсетях. Журналистка опубликовала смелый жест, показав недовольным ею пользователям средний палец.