«Надеюсь, что доживу»: Безруков рассказал о многолетней ипотеке

https://static.news.ru/photo/e9c8b834-84a3-11eb-a3d1-96000091f725_660.jpg Сергей Безруков Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Актёр Сергей Безруков признался, что для выплаты ипотечного кредита ему потребуется ещё больше десяти лет.

Несколько лет назад он взял большой кредит на просторную квартиру в Москве.

Платить по нему мне ещё много лет. Я надеюсь, что доживу. Хочу погасить, конечно, заранее. Были ипотечные каникулы, но они кончились. Когда у тебя ипотека, то ты просто работаешь на будущее. Семья надеется, что ты как глава не подведёшь. Мне отдыхать некогда. Надеюсь, что работы будет много, — поделился актёр.

Безруков также заявил, что ради ипотеки ему даже пришлось сняться в рекламе, противником которой он всегда был.

Жизнь заставила. А куда деваться? — отметил он в эфире программы «Ты не поверишь!».

Как писал NEWS.ru, ранее Дмитрий Дюжев восторженно высказался о работе своего друга и коллеги актёра Сергея Безрукова. Более того, партнёр по сериалу «Бригада» рассказал, что у исполнителя роли Саши Белого однажды на сцене случился сердечный приступ.