МВД заблокировало две песни Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков

МВД России ограничило доступ к двум ссылкам на песню российского рэпера Алишера Моргенштерна. Речь идёт о композиции «Розовое вино — 2», которую музыкант исполнил совместно с рэпером Yung Trappa, сообщает «Роскомсвобода». Теперь эту композицию будут удалять со всех сервисов, где она размещена.

Также там сообщили о блокировке сайта для художников, фотографов и тех, кто занимается другими видами изобразительного искусства, — FunART.pro. Блокировку там связывают с изображением марихуаны в одном из файлов сервиса.

«Медиазона» (СМИ, исполняющее функцию иностранного агента) в свою очередь сообщает, что песня перестала появляться по запросу в стриминговых сервисах Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыка».

Ранее концертный директор Моргенштерна заявил о возвращении рэпера из Дубая, куда музыкант с супругой уехали после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что певец «по сути торгует наркотиками в соцсетях».

Ранее сообщалось. что СК РФ намерен провести очередную проверку музыки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства проверят контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год. Исполнителя уже штрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Было отмечено, что в этот раз проверка СК будет распространяться не только на исполнителя, но также затронет его продюсера и оператора. Основные вопросы у следствия вызывает контент, размещённый в период с 2013 по 2021 год. В нём могут содержаться призывы к «употреблению наркотических веществ среди неопределённой группы лиц, в том числе несовершеннолетних». Максимальное наказание в случае смерти потерпевшего по соответствующей статье (ст. 230 УК РФ) составляет 15 лет тюремного заключения.