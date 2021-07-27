Муж Анны Седоковой уехал от неё в США

29-летний баскетболист Янис Тимма был вынужден оставить свою жену, певицу Анну Седокову, в России и отправиться в США на заработки. Видео из Штатов спортсмен опубликовал в Instagram.

Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать, если ему год не будут платить зарплату, вы всё равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты, — призналась Седокова в интервью для YouTube-шоу «Ночной контакт».

Несмотря на распространённое мнение о том, что «Химки» расторгли контракт со спортсменом из-за его разногласий с новым тренером, певица называет основной причиной ухода Яниса из команды финансовые трудности клуба: якобы «Химки» на протяжении года не выплачивали баскетболисту зарплату.

Хотя влюблённые находятся на разных континентах, звёздная пара и не думала расставаться. В августе стартует новый спортивный сезон, поэтому Тимма отправился в летний лагерь NBA, чтобы потренироваться и набрать физическую форму: спортсмен хочет занять место в американской баскетбольной команде Orlando Magic.

Ранее Седокова обвинила журналистов в предвзятости и ушла с шоу Максима Галкина из-за видеоролика о её личной жизни. Также певица заявила о намерении выучить латышский язык, чтобы следить за переписками мужа в социальных сетях.