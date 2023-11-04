«Мурашки по коже»: музкритик назвал песню Талькова, ставшую его завещанием Музкритик Бабичев: песня «Я вернусь» стала философским завещанием Талькова

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Игорь Тальков

Песни музыканта и композитора Игоря Талькова созданы не просто для прослушивания, но и для вникания в текст, заявил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, среди песен Талькова, обязательных к прослушиванию, значатся такие, как «Я вернусь», «Летний дождь» и «Моя любовь».

Что касается самых ярких, запоминающихся песен, то хотелось бы, чтобы в этот день, прочитав о памятной дате, чтобы люди послушали: мой личный топ состоит из композиций «У твоего окна», «Я вернусь» — это вообще философское завещание, начало 1990-х, жить оставалось чуть-чуть, аж мурашки по коже , «Летний дождь» жива в памяти, «Моя любовь» с текстом «скажи, откуда ты взялась, моя нечаянная радость», очень красиво, невероятно, — поделился музыкальный критик.

Бабичев отдельно отметил лирику и лирических героев Талькова, назвав их «отдельной песней». По его словам, не каждый способен так тонко подобрать слова к музыке.

И не подумаешь, что за такой брутальной внешностью стоят такие сравнения, такие фразы. Проживаешь в моменте с героем, что он чувствует, когда слушаешь, — добавил эксперт.

Сегодня исполняется 67 лет со дня рождения Талькова. Музыканта убили 6 октября 1991 года во время концерта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в Греции после тяжелой болезни скончалась Элли Касимати, одна из главных свидетельниц по делу об убийстве певца Игоря Талькова. По данным издания, женщина умерла в страшных муках. Утверждается, что перед этим она сильно похудела, весила всего 36 кг и не могла ходить. Погибшая на протяжении долгого времени работала с певицей Азизой.