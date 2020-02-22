https://static.news.ru/photo/07d495d8-54fc-11ea-8d5e-fa163e074e61_660.jpg Гвинет Пэлтроу Фото: Sonia Moskowitz/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Гвинет Пэлтроу, Деми Мур, возлюбленная Киану Ривза Александра Грант и другие звёзды посетили голливудскую вечеринку без макияжа. Светское мероприятие организовала Гвинет Пэлтроу. Об этом сообщил портал Wday.ru.

Какая невероятная ночь, без макияжа, и с этими необыкновенными женщинами. Красота — это больше, чем вы видите. Это то, что вы чувствуете. Я благодарна за приглашение на этот мощный, запоминающийся и значимый вечер! — отметила Деми Мур на своей странице в Instagram.

Гвинет Пэлтроу написала в социальной сети о том, что на вечеринке собрались смелые и творческие женщины. Особенно она отметила Александру Грант, назвав её мудрым философом и удивительной женщиной.

В свою очередь, подруга Киану Ривза также отметила беседу с Гвинет Пэлтроу и поблагодарила её за организацию мероприятия, на котором женщины смогли позволить себе быть «уязвимыми» и пообщаться с единомышленниками.

Отмечается, что Гвинет Пэлтроу планирует проводить подобные мероприятия регулярно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Деми Мур сыграет роль в сериале по роману Олдоса Хаксли «О, дивный новый мир!».