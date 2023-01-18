Монеточка «заводила» фанатов, выкрикивая проукраинские лозунги Монеточка призвала фанатов выкрикивать проукраинские лозунги на концерте в Литве

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Монеточка

Певица Лиза Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, выкрикивала антироссийские и проукраинские лозунги вместе с фанатами на концерте в Литве. В Telegram-канале «Абзац» выложен ролик, на котором показано, как артистка размахивает бело-сине-белым флагом на сцене, который стал атрибутом противников СВО на Украине.

Артистка «заводила» толпу, выкрикивая начальные фразы проукраинских, антироссийских и антибелорусских лозунгов, и просила фанатов продолжить их. Зал поддержал Монеточку аплодисментами.

В начале января в Сети появилось видео, на котором певец Валерий Меладзе шепотом отвечает на проукраинский лозунг по просьбе фаната. Ответ не ясно слышен, поскольку артист убрал микрофон в сторону, но фанат похвалил его и назвал «красавчиком». Меладзе затем заявил в соцсетях, что «никого не хочет и не может ненавидеть».

Похожий поступок ранее совершил российский комик Максим Галкин, произнесший проукраинский лозунг во время концерта в Дубае. Перед репликой артист объяснял со сцены, что его попросили быть нейтральным, но он уже не может. После его слов аудитория устроила овацию.