Монеточка выросла из своего псевдонима и решила стать Купюрой

Певица Елизавета Гырдымова, более известная под творческим псевдонимом Монеточка, заявила, что переросла свой никнейм и теперь хочет быть Купюрой. Об этом она рассказала в интервью с Дмитрием Быковым на его YouTube-канале.

Мне в последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла, — призналась Монеточка.

Собеседники сразу начали рассуждать, какой же псевдоним может стать достойной заменой «Монеточке»: Быков предлагал «Рубль» и «Десятку», но Гырдымова, немного поразмыслив, заявила, что была бы не прочь назваться Купюрой. Также Елизавета призналась, что особенная манера её пения частично связана с тем, что певица не очень хорошо берёт низкие ноты: в начале своей карьеры она таким образом пыталась скрыть дефекты своего вокала, сейчас же исполнительница активно занимается с преподавателем, чтобы усовершенствовать своё мастерство.

Ранее певец Стас Костюшкин подал иск в суд на Монеточку по обвинению в плагиате, поводом стала песня Гырдымовой «Мама, я не зигую».