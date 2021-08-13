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Монеточка выросла из своего псевдонима и решила стать Купюрой

14:27, 13 августа 2021
Монеточка выросла из своего псевдонима и решила стать Купюрой Певица Монеточка Фото: vk.com/lisamonetka
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Певица Елизавета Гырдымова, более известная под творческим псевдонимом Монеточка, заявила, что переросла свой никнейм и теперь хочет быть Купюрой. Об этом она рассказала в интервью с Дмитрием Быковым на его YouTube-канале.

Мне в последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла, — призналась Монеточка.

Собеседники сразу начали рассуждать, какой же псевдоним может стать достойной заменой «Монеточке»: Быков предлагал «Рубль» и «Десятку», но Гырдымова, немного поразмыслив, заявила, что была бы не прочь назваться Купюрой. Также Елизавета призналась, что особенная манера её пения частично связана с тем, что певица не очень хорошо берёт низкие ноты: в начале своей карьеры она таким образом пыталась скрыть дефекты своего вокала, сейчас же исполнительница активно занимается с преподавателем, чтобы усовершенствовать своё мастерство.

Ранее певец Стас Костюшкин подал иск в суд на Монеточку по обвинению в плагиате, поводом стала песня Гырдымовой «Мама, я не зигую».

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