Молодой муж Бабкиной улетел один в Сочи на фоне слухов о разводе

Молодой муж Надежды Бабкиной Евгений Гор на фоне слухов о разводе отправился один на отдых в Сочи и поделился в Instagram странным ощущением «пустоты». Пару уже не в первый раз «разводят», памятуя о 30-летней разнице в возрасте, но раньше супруги, которые прожили вместе 18 лет, к этому относились спокойно.

На этот раз Гор поделился тем, что у него творится на душе и мысли эти оказались не радостными.

Не знаю пока, как бороться с пустотой. Она приходит, как-то, с годами. Вроде бы есть дела, люди, места, но все же что-то отсутствует, и, даже, не могу понять что именно диссонирует. Многое из того, что радовало, становится обыденным. Странное новое ощущение, которое, надеюсь, временно. Старею, — пожаловался мужчина.

Изначально молодой муж Бабкиной выступал на сцене, пара встретилась на фестивале новых талантов в Саратовской области, где юноша покорил свои талантом на тот момент 53-летнюю Бабкину. Но после Евгений Гор занялся парфюмерией. А с начала пандемии пара разъехалась по разным квартирам.

Сама Бабкина на фоне слухов о расставании с молодым сожителем дала любопытное интервью журналу «Караван историй». Певица пожаловалась на лёгкую депрессию, заявила, что уже и не надеется стать женой, а также призналась, что временами «плачет в подушку».

Мечты создать новую семью у меня нет. Зачем обременять кого-то своим присутствием? Я не подарок. Рядом со мной находятся только те, кто может меня выдержать, понять, почему я иной раз взбрыкиваю, сержусь и плачу, — поделилась сокровенным 71-летняя артистка.

Бабкина поделилась способом сбросить отрицательные эмоции.

Когда мне больно, я плачу в подушку или на плече у того, кто меня не сдаст, посочувствует, пожалеет. И мне станет легче. Иногда просто необходимо ослабить вожжи, я не могу всегда оставаться натянутой струной. Надо и поплакать. Вообще, я тороплюсь жить. Мне хочется многое успеть, может, даже ошибиться. От этого никто не застрахован. Пострадаю и перешагну, буду двигаться дальше, — резюмировала артистка.

Ранее Надежда Бабкина раскрыла, что её внук Георгий, перешедший в пятый класс, растёт «стопроцентным артистом». Исполнительница добавила, что 11-летний мальчик «очень любит сцену и приводит в театр друзей, показывает, как тут всё устроено».