Бабкина раскрыла, кто из её внуков «стопроцентный артист»

Советская и российская певица Надежда Бабкина раскрыла в беседе с РИА Новости, что её внук Георгий, перешедший в пятый класс, растёт «стопроцентным артистом». Исполнительница добавила, что 11-летний мальчик «очень любит сцену и приводит в театр друзей, показывает, как тут все устроено».

И, вы знаете, наставления даёт он мне, а не я ему. Он приходил в театр, встал на сцену и сказал: «Надя, я хочу быть как ты!» Осмотрел зал и добавил: «Руководить театром и выходить на сцену». Он, кстати, писал в школе работу о русской песне, и ему весь коллектив по очереди рассказывал, внук слушал, — призналась Бабкина.

Говоря о внучках — восьмилетней Вере и шестилетней Марфе — звезда добавила, что Вера пошла во второй класс и «руководит парнями в школе» — вся в знаменитую бабушку.

А вот Марфа — настоящая девочка. Мы её спросили недавно, что ей подарить на день рождения. Она попросила швабру! Подарили. Так она начала ею убирать сразу, но при этом что-то там напевала, приплясывала. Старшие внуки учатся в гимназии имени Примакова, там всё очень серьёзно. И я хочу прийти к руководству и создать там театральную студию для детей, — отметила Бабкина.

В июле певица на личной странице в социальной сети Instagram рассказала о своём дебюте на большой сцене в качестве сольной исполнительницы. Она призналась, что ей «сделалось дурно» перед шеститысячной аудиторией, а в глазах у неё «потемнело». Концерт проходил в Витебске на «Славянском базаре». Бабкина туда приехала в качестве члена жюри после того, как распустила свой ансамбль в отпуск.

Пост Бабкина посвятила композитору и подруге Лоре Квинт, отмечающей 9 июля 68-й день рождения. По словам певицы, именно благодаря её песням она рискнула выйти на сцену в качестве сольной исполнительницы. Среди них — «Ах, мама-маменька» и «Белым-бело».

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина перепела трек рэпера Эльдара Джарахова «Я в моменте» вместе с ансамблем «Русская песня». Выступление состоялось на IV Всемирной фольклориаде в Уфе. После этого сам рэпер опубликовал её сторис на своей странице. Сингл Джарахова «Я в моменте» был выпущен совместно с хип-хоп-исполнителем Маркулом. Он стал кавером на песню группы The Hatters «Я делаю шаг».