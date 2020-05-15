Молодая жена Петросяна: «Умная женщина не может быть некрасивой»

https://static.news.ru/photo/754c8a92-96b7-11ea-b968-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к своим хейтерам с неожиданным заявлением.

Возлюбленная шоумена показала подписчикам новый снимок, на котором она красуется в ярком плаще цвета фуксии. После этого женщина решила порассуждать о женской красоте.

Что выберете для себя: ум или красоту? Я — ум! Ведь умная женщина не может быть некрасивой. Как сказала легендарная Коко Шанель: «Если женщина к 30 годам не стала красивой, значит, она дура». Господа «карантинные критики»! Не утруждайтесь написанием длинных комментариев: страшила, старуха и т. д. Не позорьте себя, — обратилась модница к недоброжелателям.

Поклонники звёздной пары заметили, что она действительно стала только краше. Ей пожелали оставаться всегда такой бойкой и позитивной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова нарушила режим самоизоляции. Спустя месяц домашнего заточения она вышла на свежий воздух. Свой яркий образ спутница сатирика дополнила пакетом на голове.