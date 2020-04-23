Молодая жена Петросяна вышла прогуляться с пакетом на голове

https://static.news.ru/photo/7341ef8a-8555-11ea-8bd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: bruhunova/instagram

Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова нарушила режим самоизоляции. Спустя месяц домашнего заточения она вышла, наконец, на свежий воздух. Свой яркий образ спутница сатирика дополнила пакетом на голове.

Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого «события» вышла во двор подышать, — написала она в Instagram.

Фанаты пары восхитились чувством юмора Брухуновой и отметились в комментариях.

Огонь, вы сделали мой день! А пальто шикарное, — написала пользовательница.

Один из подписчиков посчитал уместным процитировать Грибоедова: «От головы до пяток на всех московских есть особый отпечаток».

В начале марта Брухунова и Петросян отдыхали в Арабских Эмиратах. В СМИ появилась информация, что там у них родился ребёнок от суррогатной матери. При этом сам шоумен не подтвердил, но и не опроверг новость о появлении наследника, заявив журналистам, что это не их дело.

Ранее NEWS.ru писал, что Татьяна Брухунова не исключила, что сможет подарить избраннику пятерых наследников.