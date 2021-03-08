Молодая жена Петросяна растрогала фанатов дорогим подарком к 8 Марта

https://static.news.ru/photo/c1bee31e-80a1-11eb-ba4a-96000091f725_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась в Сети подарком к 8 Марта. По словам юной жены юмориста, презент стал для неё «самым дорогим».

В качестве подарка Брухуновой была преподнесена детская аппликация. Скорее всего, подарок был сделан руками сына супруги артиста.

На картинке отпечатаны детские ручонки в разных цветах, также к этому прилагаются цветные шарики, похожие на «бомбочки» для ванн, и цветок в горшке.

Теперь самые дорогие подарки выглядят так! — подписала фото Брухунова.

Подписчики молодой жены Петросяна согласились, что это действительно «самый дорогой» подарок на 8 Марта, который только могла получить мать годовалого малыша. «Совершенно верно! Никакие цветы, бриллианты, вещи не сравнить с этими подарками! Они бесценны», написали пользователи в комментариях.

Сын Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился в марте прошлого года. Молодая супруга младше юмориста на 44 года. Брухунова активно опровергает слухи о том, что малыш появился от суррогатной матери и уверяет, что родила ребёнка сама.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовала поклонников кокетливым атмосферным снимком. По случаю Международного женского дня она обнародовала чёрно-белую фотографию, запечатлев себя в виде дамы сердца любимого мужчины.