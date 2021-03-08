Молодая жена Петросяна восхитила поклонников заманчивыми формами

https://static.news.ru/photo/b5256386-800a-11eb-964f-96000091f725_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Супруга шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовала поклонников кокетливым атмосферным снимком. По случаю Международного женского дня она обнародовала чёрно-белую фотографию, запечатлев себя в виде дамы сердца любимого мужчины.

На это недвусмысленно намекает корона на её голове.

При этом 31-летняя спутница жизни 75-летнего артиста облачена в чёрное платье с пышной юбкой. Но мужские взоры больше привлекло глубокое декольте, открывшее особо впечатлительным натурам заманчивые формы молодой жены звезды.

С праздником, девчули! — подписала кадр Брухунова, подчеркнув, что снимок адресован всё-таки не мужчинам.

Кадр с одной из недавних фотосессий в буквальном смысле взбудоражил почитателей именитого семейства. Юзеры назвали её куколкой и красавицей, отметив, что Петросяну с женой очень повезло. Были и те, кто прямолинейно указал на «роскошный бюст» Брухуновой.

Ранее, как писал NEWS.ru, жена Петросяна устроила очередную модную фотосессию в одной из московских студий.