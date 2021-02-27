«Улыбка и ямочки прелестны!»: жена Петросяна устроила эффектную фотосессию

https://static.news.ru/photo/2a75ee7a-79d6-11eb-8ccc-96000091f725_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова устроила очередную модную фотосессию в одной из московских студий. В этот раз супруга юмориста предстала в элегантном образе.

Брухунова нарядилась в тёмное миди-платье с гороховым принтом, бежевое пальто. Завершили образ 31-летней инстадивы классическая шляпа и полупрозрачные ботильоны на высокой шпильке.

Немножечко в образ, — подписала она фото на своей странице в Instagram.

Подписчики Татьяны пришли в восторг от фотосессии. «Королева стиля», «Как же Вам идет обувь на каблуке и платья», «Соблазнительная, манкая», «Улыбка и ямочки прелестны! Последний день зимы и такая красота», написали фолловеры.

Ранее Татьяна Брухунова резко отреагировала на сравнение с бывшей женой юмориста Еленой Степаненко. Молодую супругу артиста частенько сравнивают с его бывшей женой, считая, что артист выбирает одинаковых внешне женщин. По её словам, это хамство, писал NEWS.ru.

Впервые о романе Петросяна с молодой помощницей заговорили два года назад. Ради Брухуновой артист развёлся с Еленой Степаненко после 30 лет брака. Вскоре пара официально зарегистрировала свои отношения. Сейчас Петросян и его бывшая помощница воспитывают совместного ребёнка, который появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Некоторое время ходили упорные слухи, что ребёнка рожала суррогатная мать. Причиной стало то, что новая жена звезды скрывала беременность из-за травли, которую устроили в соцсетях поклонники Елены Степаненко.