Моисеев рассказал о своём здоровье после инсультов

Советский и российский артист Борис Моисеев рассказал KP.RU о своём здоровье после двух инсультов. Журналисты отметили, что голос певца «не изменился и узнаваем». Общаться с актёром прессе помогал его экс-директор и друг Сергей Горох, шоумену с трудом даются длинные фразы.

Моисеев подчеркнул , что чувствует себя хорошо, недавно сдал плановые анализы, и медики сочли их нормальными, новых недугов у артиста не обнаружили. Но занятия с логопедом и массажистом Моисеев прекратил, так как посчитал, что видимых результатов они не принесли. 67-летний танцор добавил, что самостоятельно посещает лечебные учреждения и даже пришёл на 50-летие Кристины Орбайкайте, которую назвал «моя дочка».

Горох пояснил, что Моисеев относится к певице как к родной дочери. Кроме того, Моисеев подтвердил, что собирается оставить в наследство Кристине свою квартиру в Латвии, а в конце июля — начале августа хочет приехать в Юрмалу. Артист добавил, что постоянно созванивается с певицей Аллой Пугачёвой. Музыкант отверг предположения, что сейчас живёт в нищете. Он подчеркнул, что денег ему хватает.

В марте Моисеев отпраздновал 67-летие. Близкая приятельница эпатажной звезды Светлана Чабанова опубликовала первый за несколько лет снимок Моисеева, так как до этого в соцсетях публиковались лишь архивные кадры. На первом снимке исполнитель хита «Голубая луна» стоит в окружении друзей с букетом и воздушным шаром. На втором он уже сидит на диване, смеётся и что-то рассказывает гостям.

Инсульт у Моисеева случился зимой 2010 года. Врачи боролись за его жизнь почти год. Выписали артиста в феврале 2011 года. После этого певец попытался работать в прежнем ритме, но это было невозможно, и он решил отказаться от концертов и пройти реабилитацию. Однако в 2015 году у Моисеева случился очередной удар и он окончательно перестал выходить в свет и появляться на публике.

Ранее вдова певца Иосифа Кобзона Нелли опровергла слухи о том, что Моисеев находится в критическом состоянии, и рассказала о своих отношениях со старым приятелем.